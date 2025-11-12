Ministerio del Deporte destina $9.700 Millones para incentivos a medallistas

El Ministerio del Deporte de Colombia anunció la destinación de $9.700 millones para el pago de incentivos a atletas y entrenadores que obtuvieron medallas en diversos campeonatos mundiales y eventos multideportivos correspondientes a los ciclos olímpico, paralímpico y sordolímpico.

Así lo comunicó el Comité Olímpico Colombiano a través de su plataforma, una noticia que sin duda alegra los días de nuestros héroes deportistas.

Este esfuerzo, según se indicó, busca saldar compromisos pendientes y beneficiará a un total de 308 atletas y 164 entrenadores por sus logros destacados.

La Ministra del Deporte, Patricia Duque, expresó su satisfacción por focalizar los recursos y cumplir con estos importantes compromisos con la comunidad deportiva.

Los pagos cubren las medallas obtenidas en 20 eventos internacionales realizados en el año 2023, aunque los recursos para el desembolso provienen de la vigencia de 2025.

Entre las competencias más destacadas para las cuales se apropiaron estos incentivos se encuentran los I Juegos Panamericanos Junior Cali.

Igualmente los XII Juegos Suramericanos Asunción, los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, y los cruciales XIX Juegos Panamericanos y VII Juegos Parapanamericanos mayores, ambos celebrados en Santiago 2023.

Este no es el primer desembolso realizado por el Ministerio en el presente año. En junio pasado, ya se había gestionado un pago de alrededor de $1.800 millones, que en esa ocasión benefició a 249 atletas y para-atletas, así como a 163 entrenadores.

Con la nueva inyección de recursos por $9.700 millones, el Ministerio busca ponerse al día y reconocer la excelencia de los deportistas que han representado al país en las máximas justas internacionales.

Finalmente, el Ministerio del Deporte hizo un llamado a todos los atletas y para-atletas que se encuentran entre los beneficiarios a estar atentos a las notificaciones oficiales.

Estas comunicaciones son fundamentales para que puedan completar los trámites necesarios y se puedan realizar, sin contratiempos, los respectivos desembolsos económicos que reconocen su esfuerzo y dedicación.

