Resumen: Según la Presidencia, el Ministerio de Vivienda entregará a los organismos de control tres hallazgos de la administración anterior en proyectos de agua y alcantarillado en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga. Las cifras son del Gobierno y no han sido confirmadas por una fuente independiente.

Minuto30.com.- El Gobierno nacional anunció que el Ministerio de Vivienda entregará a los organismos de control tres hallazgos sobre proyectos de agua y alcantarillado que, según la Presidencia, quedaron de la administración anterior en Riohacha, Buenaventura y Ciénaga. El anuncio lo hizo la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia en X este domingo 18 de octubre, con un video de casi tres minutos.

Los tres casos que señala el Gobierno

El primero es el de Riohacha, en La Guajira. De acuerdo con la Presidencia, allí hay una obra contratada en 2021 que tiene 0 % de avance físico, a pesar de que ya se giraron más de $3.600 millones de pesos. Es decir, según el Gobierno, el dinero salió pero en el terreno no hay trabajo ejecutado.

El segundo caso es el de Buenaventura, en el Valle del Cauca. La Presidencia afirmó que la ejecución de un préstamo internacional de 2019, descrito como millonario, todavía no ha comenzado. Según el Gobierno, esa demora ya ha generado más de 2 millones de dólares en costos financieros «por intervenciones inexistentes».

El tercero es el de Ciénaga, en el Magdalena. Según el comunicado, la mejora de las redes de acueducto se encuentra paralizada por falta de planeación, lo que deja a la comunidad «sin una solución técnica y financiera definitiva».

Qué hará el Gobierno con estos hallazgos

La Presidencia explicó que pondrá estos hechos en conocimiento de los organismos de control, entidades como la Contraloría o la Procuraduría, que se encargan de vigilar el uso de los recursos públicos, «para que se esclarezca qué pasó y quiénes deben responder».

Los proyectos de agua potable y alcantarillado son obras que inciden directamente en la salud y la calidad de vida de las comunidades. Según la Presidencia, en Riohacha y en Ciénaga esas comunidades siguen esperando soluciones, y en Buenaventura el crédito internacional que debía financiar las obras no ha empezado a ejecutarse. Si los organismos de control abren indagaciones, serán ellos quienes determinen si hubo irregularidades y, en ese caso, quiénes tendrían responsabilidad. Por ahora, se trata de hallazgos presentados por el Gobierno, no de decisiones ni de fallos de ninguna autoridad de control.