Mininterior: Gobierno seguirá nombrando voceros de paz

El ministro del Interior, Alfonso Prada, anuncio que seguirán nombrando a integrantes de Primera Línea en Cali, como voceros de paz.

En un evento que se desarrolló en Puerto Rellana, oriente de Cali, el ministro Prada explico que se está analizando para que los capturados por delitos ocurridos en las protestas sociales del 2021, sean voceros de paz.

«Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia», dijo el ministro.

El ministro ha reiterado que este Gobierno tiene conocimiento de que los capturados en el marco de las protestas sociales, no son únicamente integrantes de Primera Línea, sino también, campesinos, artistas y estudiantes.

Las primeras siete personas que serán liberadas en cumplimiento al decreto son: Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.

