Mininterior cuestiona voluntad de paz de ‘Iván Mordisco’

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la cuestionada voluntad de paz de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y los recientes atentados perpetrados por esta guerrilla.

En una entrevista a Mañanas Blu, de Blu Radio, el ministro Velasco, quien es oriundo de este departamento, explicó que la llamada «olla del río Micay», río que nace en Argelia y desemboca en el Pacífico, ha sido una zona de conflicto por la economía ilícita ligada a la producción de cocaína, por lo que el Gobierno nacional viene realizando operativos para recuperar esta zona.

Dentro de los combates sostenidos con la guerrilla, también se han encontrado campos minados y trincheras, lo que ha dificultado las operaciones hasta llegar al corregimiento El Plateado en Argelia , denominado como epicentro de la problemática.

A la par de estas acciones militares, se adelanta el proceso de conversaciones con el Estado Mayor Central, que comanda ‘Iván Mordisco’, mismo grupo guerrillero que se atribuyó atentados terroristas en la frontera entre Cauca y Valle del Cauca, y aunque anunciaron un cese al fuego unilateral hasta el 8 de octubre, misma fecha en que inicia el cese al fuego bilateral pactado con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, esto ha dejado dudas sobre la real voluntad de paz.

“Cuando usted está hablando de paz y pone una bomba en Timba, Cauca, o hace un atentado terrorista en Jamundí, o mata a una patrullera y a dos patrulleros en Morales, Cauca, pues lo que siente la gente, que no es boba, es que no hay como mucha voluntad de paz, y es un poco lo que las personas que usted me pregunta, que son funcionarios de nuestro Gobierno, pues lo han dicho”, dijo el Ministro Velasco.

El presidente Gustavo Petro y funcionarios como el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, siguen defendiendo el proceso de paz con este grupo al margen de la ley, pero los altos mandos militares e incluso el ministro de Defensa han expresado sus dudas sobre la voluntad de estas disidencias.

