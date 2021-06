[Video]»Lo social no puede dar espera», MinHacienda insiste en la reforma tributaria

El ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo, se encargó de clausurar un foro virtual el Congreso de la República; En su discurso, el funcionario manifestó que hay dos necesidades que atender: las sociales y las económicas que se deben atender a la mayor urgencia, pues quienes necesitan más del Estado, no dan espera y no se deben abandonar.

En este contexto, el Ministro indicó, «La urgencia de una propuesta de inversión social que no da espera (…) primero porque lo social no puede dar espera porque el sueño aplazado de ese joven que no ingresa a la educación superior no da espera; porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo por recuperar su ingreso al mercado laboral no puede dar espera».

Y añadió, «no da espera la persona que recibe una renta o un ingreso solidario mensualmente y que puede no recibirlo.

El Ministro mencionó que la propuesta de recaudar $14 billones es la más sensata y se debe recoger con recursos de los más pudientes, acogiendo propuestas como la de la Andi, revisando beneficios que se entregaron en la Ley de Crecimiento, con un plan de austeridad ambicioso y una lucha frontal contra esa forma de corrupción que es la evasión y elusión.

Insistimos en que lo social no puede dar espera. Los sueños de jóvenes, mujeres, microempresarios y familias no pueden ser aplazados; Colombia requiere con urgencia una propuesta de #InversiónSocial para construir un país con mayor equidad.

