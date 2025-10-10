Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Minga o gamín! Así quedó Plaza Mayor al paso de la marcha «pacifica»

Minuto30.com .- La administración de Plaza Mayor Medellín emitió un comunicado enérgico rechazando los actos de violencia y vandalismo ocurridos durante las manifestaciones de este viernes, que dejaron grafitis en el ícono arquitectónico de la ciudad.

El comunicado, difundido en redes sociales, subraya la diferencia entre la protesta legítima y la destrucción: «Creemos firmemente en el derecho a la protesta pacífica… Sin embargo, la violencia, la destrucción y el daño a los bienes públicos y privados no representan el sentir de una sociedad que quiere construir y avanzar en paz».

El ataque se produjo al paso de una marcha que, aunque inicialmente se presentó como pro-universidades, terminó con encapuchados que portaban banderas de Palestina y cometieron actos vandálicos en varias zonas de Medellín.

El daño más visible en el centro de convenciones quedó plasmado en grafitis con mensajes como «Viva la Minga», evidenciando la afectación al símbolo de desarrollo y progreso.

Ante la situación, la administración de Plaza Mayor anunció acciones inmediatas: «Hoy nos ponemos manos a la obra para reparar los daños causados en este espacio».

Finalmente, el llamado es a la ciudadanía para que se involucren en la protección de los bienes comunes: «Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de todos».

