[Video] Minga indígena llegó a la Alpujarra

Indígenas llegaron desde distintas zonas de Antioquia para unirse a al Minga realizada en Medellín, entre sus actividades, decidieron hoy, martes 18 de mayo, realizar un plantón a las afueras del centro administrativo La Alpujarra.

Amanda Tascón, Representante Legal (e) de la OIA, manifestó, «a todas esas personas de mal corazón, en lengua les decimos: Siã Kachirúa, (que tiene un corazón malo, feo), a toda esa gente que han estado anunciando por las redes que nosotros venimos a acabar la ciudad de Medellín, eso es falso, nosotros no acabamos la ciudad, nosotros no somos vándalos, nosotros no somos guerrilleros, no somos terroristas, somos gente de paz».

Y añadió, «somos gente pacifica y queremos demostrarlo, también que somos pueblos respetables y respetamos también».

La líder indígena contó que su programación es indefinida, que todo depende de que sean escuchados por el Gobierno.

Entre las actividades que desean realizar en el marco del plantón, han propuesto realizar una ceremonia sagrada, «el pueblo Antioqueño, puede estar tranquilo, nosotros antes estamos invitando a que tenemos que sanarnos el corazón, el pensamiento para poder dejar de lado ese sentimiento de odio racismo y todas esas cosas, para eso es que estamos diciendo que vamos a hacer una ceremonia de sanación de nuestros mayores médicos ancestrales para que nos puedan también acompañar».

