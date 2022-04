La ‘joyita’ colombiana del fútbol brasilero se despide del Atlético Mineiro para llegar a la MLS

Atlético Mineiro confirmó la venta de la joya colombiana de 20 años, Dylan Borrero, al New England Revolutión de Boston – Estados Unidos, a cambio de 4 millones de dólares, cifra que puede aumentar en 500.000 dólares por un bono según el desempeño del volante.

De esta manera, el conjunto de Minas Gerais despidió al cafetero que llegó en enero de 2020 tras ser adquirido al Independiente Santa Fe en la cifra cercana al millón de euros.

Con la camiseta del ‘galo’, el colombiano sumó 47 partidos con 33 victorias, 8 empates y 6 derrotas, donde además aportó 3 goles y 5 asistencias.

Así mismo, en sus más de 2 años con el Atlético Mineiro, el deportista cosechó 3 campeonatos estaduales de Minas Gerais (2020, 2021 y 2022), una Copa de Brasil (2021) y una Supercopa de Brasil (2022).

Our newest addition 💥

Welcome to the #NERevs, Dylan Borrero!

📰➡️ https://t.co/vrxe7XQd1Z pic.twitter.com/VRTRlSY1aQ

— New England Revolution (@NERevolution) April 22, 2022