MinComercio publica borrador de Decreto para regular plataformas de Hospedaje en Colombia

Minuto30.com .- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha dado un paso firme hacia la formalización del sector turístico digital en Colombia con la publicación de un borrador de decreto que busca regular a las plataformas de hospedaje que operan de forma irregular desde el exterior, como es el caso de Airbnb y Booking.

La normativa propuesta busca establecer un marco legal claro que obligará a los operadores de estas plataformas a registrarse e inscribirse formalmente en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Esto representa un avance significativo en la modernización y formalización del turismo en el país.

Transparencia y Control de Datos

El decreto no solo busca la formalización, sino también garantizar la transparencia y el control estatal. Obliga a las plataformas a asegurar el adecuado almacenamiento de los datos personales de los usuarios.

Además, exige que, aunque las plataformas funcionen desde el extranjero, deben facilitar el acceso y suministro de esta información a las autoridades colombianas para permitir una mayor fiscalización por parte del Estado.

Compromiso Semestral con el RNT

Una de las exigencias clave de la nueva regulación es que las plataformas deberán asegurarse de manera semestral que los prestadores de servicios turísticos que ofrecen alojamientos a través de sus canales estén inscritos y en estado activo en el RNT.

Este requisito busca garantizar un mercado más justo y protegido para los turistas y para los proveedores legales que ya cumplen con todas las normativas.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) resaltó la importancia de esta iniciativa, pues consideran que con esta regulación se buscará que todo el sector turístico, sin excepciones, cumpla con las normativas establecidas en el país.

Consecuencias del Incumplimiento

El borrador de decreto advierte que las plataformas que no cumplan con la normatividad establecida se enfrentarán a sanciones severas. Entre ellas, la posibilidad de que sus servicios sean bloqueados en el territorio nacional.