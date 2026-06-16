Resumen: El joven resbaló accidentalmente sobre una superficie rocosa y se golpeó fuertemente la cabeza antes de caer a las aguas del afluente.

Milton murió en un paseo familiar: se golpeó la cabeza contra una piedra en El Chispero de San Carlos

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una tranquila jornada de descanso y recreación en uno de los destinos naturales más populares del Oriente antioqueño, terminó en una lamentable tragedia. Un joven falleció accidentalmente mientras departía con sus seres queridos en el balneario conocido como el charco El Chispero, en el municipio de San Carlos.

De acuerdo con los relatos de testigos y la información preliminar confirmada por las autoridades locales, el suceso ocurrió cuando un joven de 25 años de edad, se encontraba disfrutando del lugar en compañía de su familia, oriunda del mismo municipio.

El joven resbaló accidentalmente sobre una superficie rocosa y se golpeó fuertemente la cabeza antes de caer a las aguas del afluente.

El desenlace fatal: Aunque los primeros reportes sugerían que había desaparecido en el agua, versiones oficiales aclararon que Milton logró salir del charco tras la caída. Sin embargo, perdió la vida poco después debido a la gravedad del trauma craneoencefálico que le produjo el golpe.

Investigación y llamado a la prevención

Las autoridades del municipio de San Carlos emitieron un pronunciamiento en el que lamentan profundamente el fallecimiento del joven y expresan sus condolencias a la familia García. A su vez, confirmaron el inicio de una investigación oficial por parte de las entidades competentes para esclarecer a plenitud las circunstancias de lo ocurrido.

Este doloroso incidente ha generado gran conmoción entre los habitantes y turistas del Oriente antioqueño, volviendo a poner sobre la mesa la importancia vital de extremar las medidas de precaución y autocuidado al transitar por las superficies húmedas y rocosas de los balnearios y espacios naturales de la región.