Milo, el pomerania, se perdió en Marinilla: su familia lo busca

Minuto30.com .- La Navidad se tornó angustiante para una familia en el municipio de Marinilla, tras la desaparición de su pequeño compañero. Milo, un perrito de raza Pomerania, fue visto por última vez el pasado martes 23 de diciembre en el barrio Colvillas.

Milo no es solo una mascota; es un miembro fundamental de su hogar, donde lo esperan con desesperación. Sus dueños temen que el ruido de las festividades lo haya desorientado, por lo que piden a la comunidad del Oriente Antioqueño estar atentos a cualquier avistamiento.

Características para identificar a Milo

Si usted transita por Marinilla o vive en el barrio Colvillas, estas son las señas particulares de Milo:

Raza: Pomerania (carita de zorro).

Color: Café.

Edad: 2 años.

Accesorios: Al momento de su desaparición llevaba una pañoleta roja y un collar verde.

Un llamado a la solidaridad en Marinilla

Se solicita a los residentes de Colvillas y sectores vecinos revisar debajo de los vehículos, en jardines o pasillos de edificios, ya que Milo podría estar resguardado buscando refugio del frío o del ruido. Si usted lo ha visto deambulando o si tuvo la amabilidad de recogerlo para protegerlo, por favor comuníquese de inmediato.

Contacto directo: 314 866 64 32

Desde Minuto30, invitamos a todos nuestros lectores en el Oriente Antioqueño a compartir esta publicación. Un pequeño clic en sus grupos de WhatsApp o en sus muros de Facebook puede hacer que Milo pase el resto de la Navidad junto a su familia. ¡Ayúdanos a encontrarlo!