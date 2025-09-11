¡Millonarios es muy ‘salado’! El mismo día que regresa Leo Castro se lesiona otro referente

Minuto30
    Milionarios enfrenta un golpe devastador: la grave lesión de su figura Juan Carlos Pereira, dejándolo fuera por largo tiempo. Foto: Millonarios
    Resumen: Millonarios, a pesar de la alegría por el regreso de Leo Castro, enfrenta un nuevo y significativo desafío con la grave lesión de Juan Carlos Pereira, una de sus figuras clave en el mediocampo. El jugador sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, un revés que lo mantendrá fuera de las canchas por un periodo prolongado, posiblemente hasta la segunda mitad de 2026. Este infortunio representa un duro golpe para el equipo, que ya lucha con la escasez de refuerzos y otras lesiones importantes, complicando su aspiración de clasificar a los cuadrangulares finales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Millonarios no levanta cabeza. Justo cuando la hinchada celebraba el regreso de Leo Castro después de cinco meses de ausencia, el club bogotano confirmó una noticia devastadora.

    Se trata de la grave lesión de Juan Carlos Pereira, una de sus figuras clave en el mediocampo.

    El infortunio de Pereira ocurrió durante el partido del pasado miércoles 10 de septiembre contra el Deportivo Pasto.

    Según el reporte médico oficial del equipo, el jugador sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

    La gravedad del caso es tal que el club ya ha programado una cirugía para la próxima semana.

    Aunque el tiempo de incapacidad no ha sido confirmado oficialmente y se determinará «según la evolución», varios especialistas coinciden en que una lesión de esta magnitud podría dejar a Pereira fuera de las cancha al menos hasta la segunda mitad de 2026.

    Este pronóstico sería un golpe muy duro para el equipo, que pierde a un pilar fundamental en la mitad de la cancha.

    A través de un comunicado oficial, Millonarios le deseó una pronta recuperación a su jugador: «¡A Juanca le deseamos pronta recuperación!».

    Para muchos, la lesión de Pereira es una muestra más de la «mala suerte» que parece perseguir al equipo en esta temporada.

    A la dificultad para reforzarse adecuadamente y se suman las lesiones de jugadores importantes.

    La afición ahora se pregunta si el equipo logrará sobreponerse a este nuevo revés, teniendo en cuenta que prácticamente necesita puntaje perfecto para clasificar a los cuadrangulares.

    Millonarios, tras la victoria frente al Deportivo Pasto, está ubicado en la casilla 11, con 11 puntos.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

