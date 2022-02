¡Del entusiasmo a la tristeza! Crónica de la derrota copera de Millonarios ante Fluminense en El Campín

Millonarios y Fluminense presentaron un partidazo con muchos ingredientes en el estadio El Campín en el juego de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

El ímpetu embajador lo motivó a acercarse desde el comienzo en la portería de Fred donde con un cañonazo de pierna derecha, el venezolano Eduardo Sosa adelantó a los bogotanos, sin embargo el volante pasó de héroe a villano en muy pocos minutos.

Primero se dejó provocar ante el recorrido Felipe Melo y se fueron ambos con amarilla tras varios empujones, pero minutos más tarde y con el afán de una nueva oportunidad de llegar a gol, el ex Jaguares mostró que quedó con los ánimos «caldeados» y le propinó un codazo a William Bigode.

Tras la expulsión el conjunto azul quedó bastante condicionado, Abel Braga envió al terreno de juego al matador Germán Cano con la idea de revertir el marcador y lo logró hacer sobre el final del primer tiempo en una serie de rebotes que otorgó Álvaro Montero y que terminaron con un remate del zaguero central David Braz.

En el segundo tiempo Millos no fue del inferior y con un jugador menos provocó un penalti que desperdició Macalister Silva y Salvó el golero Fábio para el ánimo carioca.

Cerca del final del compromiso, un ataque pronunciado del Fluminense termino en la sutíl definición de Germán Ezequiel Cano quien en solitario solo tuvo que tocar el balón y mandarla a guardar para dañar la ilusión bogotana.

→ Millonarios 1 – 2 Fluminense

Juego de ida – Fase 2 Copa Libertadores

Estadio El Campín de Bogotá

Árbitro

→ Millonarios: Álvaro Montero; Felipe Román, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Ómar Bertel; Stiven Vega, Larry Vásquez, Macalister Silva, Eduardo Sosa, Daniel Ruiz; Diego Herazo.

Entrenador: Alberto Gamero.

Ingresantes: Jader Valencia por Diego Herazo; Richard Celis por Larry Vásquez; Juan Carlos Pereira por Macalister Silva; Andrés Roman por Elvis Perlaza; Edgar Guerra por Daniel Ruiz.

Amarillas: Eduardo Sosa, Andrés Llinás.

Roja: Eduardo Sosa

Goles: Eduardo Sosa (min. 7)

→ Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Cris Silva; Luiz Henrique, William Bigode, Fred.

Entrenador: Abel Braga

Ingresantes: Germán Cano x Fred; Jhon Arias por William Bigode; Paulo Henrique Ganso por Felipe Melo; Mario Pineida por Cris Silva; Matheus Martinelli por Yago Felipe.

Amarilla: Felipe Melo, Calegari, David Braz.

Goles: David Braz (min. 43) y Germán Cano (min. 77)

→ Fluminense vs Millonarios

Estadio São Januario, Rio de Janeiro

Martes 1/3 – 7:30 pm (Hora colombiana)

🔴⚪🟢 All the action from Colombia as @FluminenseFC earn a massive away win against @MillosFCoficial!

Highlights brought to you by @FTBSantander! pic.twitter.com/nCCZ2eQKhm

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) February 23, 2022