En la noche de este viernes, 22 de julio, Envigado FC visitará en el Estadio El Campín de Bogotá a Millonarios a partir de las 8:05 p. m. por la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Este será un duro compromiso para el cuadro antioqueño que no ha tenido un buen inicio en el torneo local. Pese a que no será fácil sumar, los naranjas no se pueden permitir más derrotas que lo dejen en el fondo de la tabla.

Cabe recordar que Envigado está ubicado en la posición 14 con 2 puntos mientras que Millonarios, con un mejor panorama, se encuentra en la casilla 6 con 5 unidades.

