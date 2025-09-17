¡Qué se vayan todos! Millonarios eliminado de la Copa por Envigado

Resumen: Millonarios, considerado uno de los grandes favoritos y equipos más ganadores de Colombia, sufrió una sorprendente y frustrante eliminación de la Copa BetPlay a manos de Envigado, conocido como la 'cantera de héroes', que se impuso con un marcador global de 1-0 tras mantener su ventaja del partido de ida y no encajar goles en el partido de vuelta jugado en el Metropolitano de Techo. Este fracaso desató la furia de los hinchas de Millonarios, quienes en medio de la decepción pidieron la renuncia de todos los jugadores; además, esta derrota se suma a las bajas probabilidades del club de clasificar a los cuadrangulares de la Liga, con el técnico Hernán Torres admitiendo la falta de ideas del equipo a pesar de su actitud.
Envigado, la ‘cantera de héroes’ hizo lo impensado, eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay, y los hinchas estallaron pidiendo la renuncia de todos los jugadores.
Aunque es un imposible, los aficionados embajadores no podían creer que uno de los equipos más ganadores haya sido eliminado por Envigado y por ello pedían la salida de todos los jugadores.
El conjunto embajador se quedó por fuera de al menos pelear esta competencia para intentar un cupo en la Sudamericana, luego de no poder darle la vuelta a un marcador en contra.
Al estadio Metropolitano de Techo, los dirigidos por Hernán Torres, llegaron 1-0 abajo, tras la derrota en Envigado 1-0.
En casa, ante los pocos aficionados que los acompañaron, uno de los equipo más grandes de Colombia, no logró convertir.
Millonarios, se supone, el gran favorito, esperaba darle la vuelta a un marcador que parecía corto.
Sin embargo, así como en el Polideportivo Sur, no logró convertir y terminó despidiéndose de esta llave sin marcar goles.
Al embajador, lo dejó por fuera un equipo que en la Liga está casi seguro que va a descender.
Sin embargo, los dirigidos por Andrés Orozco fueron ordenados, compactos y seguros y lograron que el 1-0 les fuera suficiente para quedarse con la llave.
Esta eliminación es un nuevo fracaso para el cuadro embajador que, en la Liga, tiene muy pocas probabilidades de clasificarse al grupo de los 8.
Hernán Torres, técnico de los embajadores, admitió que el equipo tiene actitud y ganas pero no ideas.
Sin embargo, por lo visto en el juego de este martes 16 de septiembre y ante Alianza, parece que las ganas en los jugadores solo las ve él.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.