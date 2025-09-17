Envigado, la ‘cantera de héroes’ hizo lo impensado, eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay, y los hinchas estallaron pidiendo la renuncia de todos los jugadores.

Aunque es un imposible, los aficionados embajadores no podían creer que uno de los equipos más ganadores haya sido eliminado por Envigado y por ello pedían la salida de todos los jugadores.

El conjunto embajador se quedó por fuera de al menos pelear esta competencia para intentar un cupo en la Sudamericana, luego de no poder darle la vuelta a un marcador en contra.

Al estadio Metropolitano de Techo, los dirigidos por Hernán Torres, llegaron 1-0 abajo, tras la derrota en Envigado 1-0.

En casa, ante los pocos aficionados que los acompañaron, uno de los equipo más grandes de Colombia, no logró convertir.

Millonarios, se supone, el gran favorito, esperaba darle la vuelta a un marcador que parecía corto.

¡Qué se vayan todos! Millonarios eliminado de la Copa por Envigado

Sin embargo, así como en el Polideportivo Sur, no logró convertir y terminó despidiéndose de esta llave sin marcar goles.

Al embajador, lo dejó por fuera un equipo que en la Liga está casi seguro que va a descender.

Sin embargo, los dirigidos por Andrés Orozco fueron ordenados, compactos y seguros y lograron que el 1-0 les fuera suficiente para quedarse con la llave.

Esta eliminación es un nuevo fracaso para el cuadro embajador que, en la Liga, tiene muy pocas probabilidades de clasificarse al grupo de los 8.

Hernán Torres, técnico de los embajadores, admitió que el equipo tiene actitud y ganas pero no ideas.

Sin embargo, por lo visto en el juego de este martes 16 de septiembre y ante Alianza, parece que las ganas en los jugadores solo las ve él.

