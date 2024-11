Millonarios contra Santa Fe, abren la nueva fecha de la Liga Femenina

Resumen: Millonarios se enfrenta a Santa Fe este viernes 3 de mayo en El Campín para dar inicio a la nueva fecha de la Liga BetPlay Femenina. Otros partidos destacados incluyen Pasto vs. Real Santander, Deportivo Cali vs. La Equidad, Junior vs. América, Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera, Pereira vs. Cúcuta y Medellín vs. Inter de Palmira.