Millonarios es el club más estable del fútbol colombiano

Este miércoles se conoció que según el Football Observatory Weekly Post, Millonarios es el club más estable de Colombia, todo esto conforme la clasificación a los equipos por la cantidad de jugadores que jugaron partidos del torneo local en los últimos cinco años.

El equipo embajador desde hace cinco años alineó a un total de 85 futbolistas en la Liga nacional y 165 en los últimos 10 años. Por otro lado, los valores más altos registrados relacionan a Deportivo Pasto como el conjunto más inestable de Colombia con 162 jugadores en los últimos cinco años.

Most unstable football clubs as per number of players fielded in last five years' domestic league games 😮 @aapp_oficial 🇧🇷 ahead of #RoyalAM 🇿🇦 @DeporPasto 🇨🇴 only other non-Brazilian team in the top 🔟 Full data in @CIES_Football ⚽️ Weekly Post 👉 https://t.co/N7PgWq3Ow4 pic.twitter.com/JdpDQJfVAN

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 1, 2023