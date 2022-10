[FOTOS]¡Quién lo diría! Millonario hurto de energía en condominio estrato alto de Santa Marta

in

16 viviendas estrato alto del conjunto Residencial Condominio Villa Blanca de Santa Marta fueron detectadas con alteración de las instalaciones eléctricas en el registro del consumo de energía.

El hallazgo fue detectado en un operativo técnico realizado por la empresa Air-e en el corregimiento Bonda, donde se encuentra el lujoso condominio.

En total eran 22 líneas aéreas de energía y 17 subterráneas que eran utilizadas por algunas de las viviendas para llevar la electricidad, sin embargo, habían sido cortadas minutos antes para evitar la inspección.

Basados en el análisis de la cantidad de electrodomésticos del lugar, los técnicos de Air-e, estiman que el hurto de energía asciende a los $60 millones mensuales.

Incluso una de las viviendas no tenía contrato, es decir que no solo evadía el cobro de energía, sino todos los impuestos que de allí se derivan.

Según Diego Rincones, gerente de Air-e en el Magdalena, inclusive había una casa con el servicio de energía sin contrato, es decir, no tenía facturación, evadiendo así el pago del suministro de energía e impuestos de ley.

Esta conducta está tipificada como delito de defraudación de fluidos, en el artículo 256 del Código Penal y podría incurrir en penas de hasta seis años de prisión y multas que van hasta los $150 millones.

