Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Millonaria recompensa por «irresponsables que juegan» con pólvora en Remedios: denúncielos

    El Gobernador de Antioquia criticó duramente a quienes “juegan de manera irracional” con pólvora

    Publicado por: SoloDuque

    Imágenes muestran a jóvenes "jugando" con bengalsa en Remedios
    Imágenes muestran a jóvenes "jugando" con bengalsa en Remedios. Capturas de pantalla
    Millonaria recompensa por «irresponsables que juegan» con pólvora en Remedios: denúncielos

    Resumen: El Gobernador hizo un llamado a la comunidad a aplicar la sanción social y a rechazar este tipo de situaciones de riesgo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su indignación y calificó de “irracionalidad” los recientes casos de uso irresponsable de pólvora reportados en el municipio de Remedios.

    El mandatario criticó duramente a quienes, con este tipo de prácticas, “ponen en riesgo su vida y la de otros”. Señaló que estas personas se arriesgan imprudentemente, terminando en urgencias y “colapsando el sistema de salud”, además de buscarse sus propios “dolores y lamentos”.

    Ante la gravedad y el riesgo generado por estos actos, el Gobernador Rendón anunció que la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este uso irresponsable de material pirotécnico.

    Finalmente, el Gobernador hizo un llamado a la comunidad a aplicar la sanción social y a rechazar este tipo de situaciones de riesgo. Concluyó con una invitación a vivir la Navidad sin pólvora, apelando a la seguridad de las familias y a la tranquilidad de los animales.

    Impactante video

    En el video que el Gobernador publicó se puede ver como una mujer queda heridas y dos niños en riesgo, luego de que una bengala ingresara a un local comercial. En la grabación también se ven jóvenes de ambos sexos “jugando” con las bengalas poniendo en riesgo su vida, asi como los bienes de varias personas.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.