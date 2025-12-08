Millonaria recompensa por «irresponsables que juegan» con pólvora en Remedios: denúncielos

Resumen: El Gobernador hizo un llamado a la comunidad a aplicar la sanción social y a rechazar este tipo de situaciones de riesgo

Minuto30.com .- El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su indignación y calificó de “irracionalidad” los recientes casos de uso irresponsable de pólvora reportados en el municipio de Remedios.

El mandatario criticó duramente a quienes, con este tipo de prácticas, “ponen en riesgo su vida y la de otros”. Señaló que estas personas se arriesgan imprudentemente, terminando en urgencias y “colapsando el sistema de salud”, además de buscarse sus propios “dolores y lamentos”.

Ante la gravedad y el riesgo generado por estos actos, el Gobernador Rendón anunció que la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este uso irresponsable de material pirotécnico.

Finalmente, el Gobernador hizo un llamado a la comunidad a aplicar la sanción social y a rechazar este tipo de situaciones de riesgo. Concluyó con una invitación a vivir la Navidad sin pólvora, apelando a la seguridad de las familias y a la tranquilidad de los animales.

Impactante video

En el video que el Gobernador publicó se puede ver como una mujer queda heridas y dos niños en riesgo, luego de que una bengala ingresara a un local comercial. En la grabación también se ven jóvenes de ambos sexos “jugando” con las bengalas poniendo en riesgo su vida, asi como los bienes de varias personas.

¡Qué irracionalidad! En Remedios se presentaron estos casos de uso irresponsable de pólvora. Ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos.… pic.twitter.com/5uSyIzSlL6 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 9, 2025

