¡Acá está «el aguinaldo»! Millonaria recompensa por responsables de atentado en Pacífico 3, cerca a La Pintada

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los criminales responsables de un reciente atentado con explosivos en la vía Pacífico 3.

El atentado ocurrió en la vía que de Medellín conduce al Eje Cafetero, en el corredor via de La Pintada hacia Manizales. Según confirmó el Gobernador:

“Unos criminales detonaron un artefacto explosivo en una vía de La Pintada que conduce a Manizales.”

Se estableció que el atentado no dejó personas lesionadas ni daños a vehículos.

Estado de la Vía y la Recompensa

La vía opera con paso vehicular restringido a un carril, controlado por personal de la Concesión Pacífico 3, mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones necesarias.

El Gobernador además informó que se designó uhna importante suma de dinero, para quien de información que lleve a ubicar a los responsables del ataque:

“La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita a las autoridades dar con los responsables de este atentado a la vía.”

Se pide a la ciudadanía colaborar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

