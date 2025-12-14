Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Acá está «el aguinaldo»! Millonaria recompensa por responsables de atentado en Pacífico 3, cerca a La Pintada

    La vía opera con paso vehicular restringido a un carril, debio al atentado al Eje Vial Pacífico 3

    Publicado por: SoloDuque

    atentado en pacifico 3
    Foto: Gobernación de Antioquia
    ¡Acá está «el aguinaldo»! Millonaria recompensa por responsables de atentado en Pacífico 3, cerca a La Pintada

    Resumen: Se pide a la ciudadanía colaborar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los criminales responsables de un reciente atentado con explosivos en la vía Pacífico 3.

    El atentado ocurrió en la vía que de Medellín conduce al Eje Cafetero, en el corredor via de La Pintada hacia Manizales. Según confirmó el Gobernador:

    “Unos criminales detonaron un artefacto explosivo en una vía de La Pintada que conduce a Manizales.”

    Se estableció que el atentado no dejó personas lesionadas ni daños a vehículos.

    Estado de la Vía y la Recompensa

    La vía opera con paso vehicular restringido a un carril, controlado por personal de la Concesión Pacífico 3, mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones necesarias.

    El Gobernador además informó que se designó uhna importante suma de dinero, para quien de información que lleve a ubicar a los responsables del ataque:

    “La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permita a las autoridades dar con los responsables de este atentado a la vía.”

    Se pide a la ciudadanía colaborar con las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez anuncia estrategia para dar más accesos a mejora de vivienda

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.