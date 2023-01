Más de un millón de personas se manifiestan contra la reforma de las pensiones de Macron, según la CGT

in

París, 19 ene (EFE).– Más de un millón de personas se manifestará este jueves contra la reforma de las pensiones que ha propuesto el Gobierno francés, ha anunciado el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez.

En declaraciones a la prensa poco antes del inicio de la manifestación en París, Martínez ha subrayado que las informaciones que le llegan de toda Francia muestran que hay más manifestantes que el 5 de diciembre de 2019, en el inicio de las protestas contra el anterior proyecto de reforma de las pensiones, cuando la CGT contó 1,5 millones de personas y la policía 806.000.

En la misma línea se mostró Laurent Berger, secretario de la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT), primer sindicato del país, que dijo sentir «una fuerte movilización, más de lo que pensábamos».

«No puedo más que estar satisfecho», señaló Berger, que insistió en que «esta reforma no es justa» porque afecta en particular a los trabajadores que empezaron a trabajar antes de los 20 años, y que no son por lo general los que hacen empleos más sacrificados.

Tanto él como Martínez coincidieron en que las protestas van a continuar en los próximos días a menos que el Gobierno dé marcha atrás y paralice la tramitación de su proyecto, que tras su adopción en Consejo de Ministros el próximo lunes, debe iniciar la tramitación parlamentaria a comienzos de febrero.

El secretario general de la CGT insistió en que el mensaje es que se tienen que retirar los dos principales ejes de la reforma, el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y el aumento del periodo de cotización de 42 a 43 años para 2027.

Los sindicatos se reúnen esta tarde a partir de las 18.00 locales (17.00 GMT) para decidir la forma de proseguir con su movimiento.

Fuera de París, el número de manifestantes en las marchas que se organizaron por la mañana ha sido particularmente elevado, según las indicaciones de la prensa regional.

A modo de ejemplo, en Toulouse (sur) desfilaron más de 50.000 personas, según la CGT y 30.000 según la policía.

Junto a las manifestaciones, la jornada de protesta se ha traducido en huelgas que se han dejado sentir de forma muy particular en el transporte público, que funciona al ralentí en los ferrocarriles y en las grandes ciudades.

En la educación, según el Gobierno hay un 38,50 % de los profesores en huelga, con diferencias entre primaria (42,35 %) y secundaria (34,66 %). Unas cifras netamente inferiores a las anunciadas por los sindicatos, que hablan de un 70 % de profesores en paro en primaria y un 65 % en secundaria y en los liceos.

Los turistas han tenido que renunciar a visitar muchos lugares simbólicos, como la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles, cerrados durante todo el día.

El Museo del Louvre sí que está abierto, pero algunas de sus salas están cerradas, mientras que el Museo de Orsay ha reducido su horario de apertura.

Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), ha considerado en Marsella, donde participaba a la manifestación sindical convocada allí, que «el Gobierno ha perdido su primera batalla, la de convencer a la gente de la necesidad de la reforma, con lo que es más fácil poner en marcha la movilización».

