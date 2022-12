Millones de usuarios votaron para que Elon Musk renuncie como jefe de Twitter

Millones de usuarios de Twitter votaron este lunes para que Elon Musk deje de dirigir Twitter, en esta encuesta, realizada por el propio magnate, Musk preguntó: “¿Debería dimitir como jefe de Twitter?” asegurando que acataría este mandato.

Un total de 57,5 % de los más de 17 millones de usuarios que respondieron a esta encuesta, lo hicieron afirmativamente.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022