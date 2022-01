A Miley Cyrus se le dañó el top en pleno concierto

La cantante estadounidense Miley Cyrus ha pasado algunos apuros en pleno concierto de Año Nuevo luego de que se ‘dañara’ el top que tenía en el show.

Al parecer, cantante tuvo dificultades con su vestuario mientras estaba en tarima, cuando ha perdido la parte de arriba de su indumentaria.

La cantante de 29 años se cubrió con el brazo para luego dar la espalda y terminar de retirar el crop top y sigue con el show, debe darle la espalda al público y camina hacia el final de la tarima para abandonar por un instante el escenario. Mientras que su grupo de coristas siguieron en su interpretación y no dejaron morir la presentación, pese al accidente.

Cyrus salió de escena y volvió con una chaqueta roja que ya había lucido anteriormente.

“Definitivamente, todo el mundo me está viendo ahora”, dijo al salir de escena, según recoge People. “Todavía tengo gran cantidad de ropa”, añadió.

2022 begins with a major wardrobe malfunction for Miley Cyrus, but she threw on a jacket, kept singing and ad-libbed some funny lines to match the moment😂 pic.twitter.com/KMQvo5UJXI

— Ari Odzer (@ariodzernbc6) January 1, 2022