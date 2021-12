Miley Cyrus aterrizará en Colombia con un prometedor espectáculo

La artista Miley Cyrus confirmó que aterrizará en el país para brindar un concierto el próximo 21 de marzo del año 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

Aunque alcanzó la fama de la mano de Disney y la serie ‘Hannah Montana’ entre el 2006 y el 2011, la artista Miley Cyrus supo despegarse de aquel personaje infantil y construir una sólida carrera en la industria musical, donde se destaca por su voz ronca y su originalidad.

En las últimas horas la intérprete de ‘Party in the USA’ no se transformó en el centro de las miradas por sus estrenos musicales o sus osadas declaraciones, sino por una noticia que entusiasma a sus fanáticos en Colombia.

Miley Cyrus llega a Colombia.

«Avasalladora, multigénero y dueña del récord de mayor cantidad de discos en el Top 10 del Billboard 200 como artista femenina en el Siglo XXI», escribió la productora de eventos para presentar a la famosa artista en las redes, donde empezó a circular la noticia.

El espectáculo que Cyrus realizará en Colombia es parte de de la gira que la llevará a presentarse también en el Lollapalooza, de Argentina y Brasil, y en el Asunciócico de Paraguay.

