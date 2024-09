Milei avisa de que no perseguirá a los políticos, pero que no se dejará extorsionar

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, avisó este domingo, en su discurso ante la ciudadanía, de que no va a "perseguir a nadie" de la clase política, pero también advirtió de que no se dejará extorsionar y sus convicciones son "inamovibles". "No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar […]