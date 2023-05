A esta hora Milan e Inter disputan el clásico correspondiente a una de las semifinales de la UEFA Champions League.

Los equipos italianos reeditarán el Derby de la Capital pero con un toque especial: disputar un pase a la final del máximo torneo de clubes en el mundo que se llevará a cabo en Estambul, Turquía.

Cabe mencionar que por tercera vez en la historia de la Champions se enfrentan los dos equipos milaneses. En esta oportunidad, en el compromiso de ida de semifinales que se juega en San Siro, el estadio que comparten ambos equipos.

