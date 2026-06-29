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    Milagroso rescate en Venezuela quedó en video: Familia sobrevive varios días bajo los escombros en La Guaira

    A medida que eran extraídos cuidadosamente de las ruinas, los sobrevivientes aprovecharon para agradecer profundamente a los cuerpos de rescate

    Publicado por: SoloDuque

    Milagroso rescate en Venezuela quedó en video: Familia sobrevive varios días bajo los escombros en La Guaira

    Resumen: A medida que eran extraídos cuidadosamente de las ruinas, los sobrevivientes aprovecharon para agradecer profundamente a los cuerpos de rescate, reconociendo su labor incansable y su dedicación para salvarles la vida.

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    Minuto30.com .- En un hecho que ha devuelto la esperanza a la comunidad, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a una familia completa que permaneció varios días atrapada bajo los escombros en el estado de La Guaira, Venezuela.

    El núcleo familiar rescatado está conformado por una mujer, un hombre y un menor de edad; quienes afortunadamente lograron salir sanos y salvos, superando las condiciones extremas de permanecer sepultados sin acceso a recursos básicos.

    A medida que eran extraídos cuidadosamente de las ruinas, los sobrevivientes aprovecharon para agradecer profundamente a los cuerpos de rescate, reconociendo su labor incansable y su dedicación para salvarles la vida.

    Este emotivo momento ha conmovido tanto a los equipos de socorro como a la población civil, demostrando que, incluso en los escenarios más devastadores, el esfuerzo continuo rinde frutos y devuelve la esperanza.

    familia rescatada en venezuela

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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