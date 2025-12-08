¡Milagro en Dabeiba! Motociclista se negaba a dejar la moto hasta que una roca «lo convenció»

Resumen: En el video se ve como una gigantesca piedra cayó en el punto exacto que el motociclista se negaba a abandonar. Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo
Minuto30.com .- Un incidente de proporciones impresionantes obligó al cierre total de la antigua vía Dabeiba–Uramita, a la altura del sector de Puente Blanco.
El hecho parece un “milagro” para un motociclista que se encontraba en el lugar.
En el video se ve como una gigantesca piedra cayó en el punto exacto que el motociclista se negaba a abandonar. Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo y soltó su vehículo para ponerse a salvo antes del impacto del material.
La vía está cerrada hasta que se garantice la seguridad y se pueda restablecer el paso vehicular en el sector.
Aquí más Noticias de Antioquia
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios