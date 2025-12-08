Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
    ¡Milagro en Dabeiba! Motociclista se negaba a dejar la moto hasta que una roca «lo convenció»

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: En el video se ve como una gigantesca piedra cayó en el punto exacto que el motociclista se negaba a abandonar. Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un incidente de proporciones impresionantes obligó al cierre total de la antigua vía Dabeiba–Uramita, a la altura del sector de Puente Blanco.

    El hecho parece un “milagro” para un motociclista que se encontraba en el lugar.

    En el video se ve como una gigantesca piedra cayó en el punto exacto que el motociclista se negaba a abandonar. Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo y soltó su vehículo para ponerse a salvo antes del impacto del material.

    La vía está cerrada hasta que se garantice la seguridad y se pueda restablecer el paso vehicular en el sector.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

