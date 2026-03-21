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    ¡Milagro de amor! La actriz Mariana Gómez, la inolvidable «Arelys Henao», confirma que está embarazada

    En las imágenes, se le ve radiante junto a su pareja y su mascota, compartiendo la alegría de la noticia

    Publicado por: SoloDuque

    Mariana Gómez "Influencer" de Novela
    Mariana Gómez en una imagen de archivo
    ¡Milagro de amor! La actriz Mariana Gómez, la inolvidable «Arelys Henao», confirma que está embarazada

    Resumen: Mariana, recordada por su protagónico en la bionovela de Arelys Henao y su participación en producciones como La Reina del Flow, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, pero esta noticia personal llega para coronar un año de éxitos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La talentosa actriz y cantante paisa, Mariana Gómez, sorprendió a sus más de dos millones de seguidores con una noticia que ha derretido las redes sociales. A través de un emotivo carrusel de fotografías, la artista confirmó que está en la “dulce espera”, compartiendo su inmensa gratitud por este nuevo capítulo en su vida.

    “Mi realidad supera lo que soñé”

    Con un mensaje cargado de espiritualidad y amor, Mariana expresó lo que siente en este momento de plenitud:

    “El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias Dios”, escribió la actriz en su cuenta oficial.

    En las imágenes, se le ve radiante junto a su pareja, compartiendo la alegría de la noticia. Pero el detalle que más ternura causó entre los internautas fue la inclusión de su gatico en la sesión fotográfica, dejando claro que el nuevo integrante de la familia llegará a un hogar lleno de amor.

    Fotos Instagram

    De la pantalla a la maternidad

    Mariana, recordada por su protagónico en la bionovela de Arelys Henao y su participación en producciones como La Reina del Flow, atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, pero esta noticia personal llega para coronar un año de éxitos.

    Las reacciones no se hicieron esperar. Colegas de la televisión colombiana, músicos y miles de fans han inundado su publicación con mensajes de felicitación, resaltando lo hermosa que se ve con su “barriguita” que ya empieza a asomar.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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