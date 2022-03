Las cédulas no aparecen registradas en los puestos de votación: Miguel Uribe

El candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Miguel Uribe, denunció la situación de la cual están siendo víctimas varios ciudadanos en algunos puntos de votación de Bogotá, quienes no pudieron ejercer su derecho al voto porque no aparecen en los listados emitidos por la Registraduría.

Y es que esta situación se viene presentando en varias ciudades del país, donde los colombianos que inscribieron su cédula por primera vez, o cambiaron su lugar de votación, no aparecen en la lista del lugar donde se supone debían ejercer su derecho al voto, sino que aparecen en otros lugares.

“Estoy muy preocupado. Estoy en el Museo del Chicó (norte de Bogotá), en el puesto de votación y me he encontrado que la gente se está quejando porque se registraron en este puesto y cuando van a buscar su cédula no aparecen”, señaló Miguel Uribe.

Según dijo, uno de las víctimas fue su hija, quien “va a votar por primera vez. Se inscribió aquí y resulta que no sale y sale en otro puesto de votación y nos toca ir a otro lado”, expresó Miguel Uribe. Sin embargo, este no fue el único caso denunciado, pues también relató que otra persona fue víctima de la misma situación. “Amelia, por primera vez se inscribió, llega y no sale. En la plataforma tampoco sale dónde puede votar, es decir, no le están permitiendo votar”.

“Mateo tiene el correo de confirmación, sale que se inscribió en el Museo del Chicó, pero no puede votar y tampoco sale en la aplicación”, agregó Miguel Uribe, exponiendo otro de los casos.

Hasta el momento, la Registraduría no se ha pronunciado al respecto, ni ha explicado las razones a las que se deben estos casos.

