Miguel Melfi le pide disculpas a Alejandro Estrada por el amorío con Nataly Umaña

La Casa de los Famosos se ha visto envuelta en una serie de comentarios por parte de los televidentes, los cuales han presenciado las escenas de amor entre Miguel Melfi y Nataly Umaña.

No obstante, el pasado 10 de marzo, se vivió una noche llena de diversa emociones para los televidentes y los participantes.

En el mencionado capítulo hizo presencia Alejandro Estrada, el cual encaró a Nataly Umaña tras tener un romance con Miguel Melfi, estando ellos casados.

El actor conocido por el programa ‘Tu voz estéreo’ decidió finalizar su matrimonio con la actriz ibaguereña.

Hasta el punto de devolverle su anillo de bodas, símbolo del amor que un día los unió.

En el capítulo, Alejandro se despidió de Nataly diciéndole frente a los participantes y televidentes:

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma.»

«Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto…»

«a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país.»

«Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, dijo Estrada.

Frente a estas palabras y una vez Alejandro se marchó de la Casa de los Famosos, Nataly habló frente a sus compañeros:

“Siempre decíamos que íbamos a luchar, siempre con respeto y con amor(…)»

«Pero las cosas cada vez iban cayendo y por mi lado yo estaba amargada, no lo hacía feliz, pero él es un bacán, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida”

Además, se disculpó por la forma en que se dio la situación y le dio un ultimo «Te amo»

«Perdón por no haber escogido el canal que era o el más sabio, pero si no era así íbamos a seguir y a seguir. Te amo y te voy a amar siempre”.

Miguel Melfi le pide disculpas a Alejandro Estrada

Después de la eliminación de Isa Sierra, Melfi tomó las pantallas de La Casa de Los Famosos para hablar de la situación con Alejandro Estrada.

“Con respeto quiero dirigirme a una persona: ‘Alejo’, de hombre a hombre quiero decirte que disculpas, lo siento de verdad y acepto: cometí un error.»

«Quisiera echar el tiempo atrás y poder controlar los errores, porque odio hacerle daño a las personas”, expresó el pamameño.

“Creo que como tú lo dijiste, las emociones y sentimientos hacen que perdamos las cabeza y el rumbo de lo que en verdad queremos ser en la vida.»

«De corazón discúlpame, de verdad lo siento”, finalizó el mensaje.

Minutos después, Miguel y Nataly tuvieron una conversación en la que el joven le expresó que se sentía mal por la situación que se desencadenó.

No obstante, Nataly Umaña le aclaró que él no tenía nada que ver.

