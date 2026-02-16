Miguel Ángel Vargas desapareció en Medellín

Resumen: Miguel Ángel Vargas Tabares se encuentra desaparecido desde el lunes 9 de febrero. La última vez que fue visto fue en el sector La Palomera, ubicado en la Comuna 2 de Medellín . Hasta el momento, no se ha reportado información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Miguel Ángel Vargas Tabares se encuentra desaparecido desde el lunes 9 de febrero. La última vez que fue visto fue en el sector La Palomera, ubicado en la Comuna 2 de Medellín. Hasta el momento, no se ha reportado información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Las autoridades y su familia están solicitando cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. La desaparición ha generado preocupación en la comunidad local, que espera noticias sobre su situación y seguridad.

Quienes tengan información sobre Miguel Ángel Vargas Tabares pueden comunicarse directamente a la línea telefónica 3242909801.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes