    Miguel Ángel Vargas desapareció en Medellín

    Fue visto fue por ultima vez en La Palomera, ubicado en la Comuna 2 de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Miguel Ángel Vargas desapareció en Medellín

    Miguel Ángel Vargas Tabares se encuentra desaparecido desde el lunes 9 de febrero. La última vez que fue visto fue en el sector La Palomera, ubicado en la Comuna 2 de Medellín. Hasta el momento, no se ha reportado información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

    Las autoridades y su familia están solicitando cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. La desaparición ha generado preocupación en la comunidad local, que espera noticias sobre su situación y seguridad.

    Quienes tengan información sobre Miguel Ángel Vargas Tabares pueden comunicarse directamente a la línea telefónica 3242909801.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


