En una jornada cargada de profundo dolor y una emoción inmensurable, Ignacio ‘Nacho’ Russo, delantero de Tigre e hijo del legendario entrenador Miguel Ángel Russo, puso a llorar al mundo del fútbol.

‘Nacho’ convirtió un gol este viernes, 10 de octubre, en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre.

Miguel Ángel Russo, reconocido y querido entrenador que dejó su huella en el fútbol colombiano y argentino, falleció el pasado miércoles, 8 de octubre.

Tras el velorio y el entierro de su padre, Nacho Russo tomó la conmovedora decisión de viajar a Rosario y concentrar con su equipo para disputar el encuentro, cumpliendo un deseo que, según sus propias palabras, sabía que su padre habría tenido.

El momento más emotivo del partido llegó cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, Nacho Russo anotó el gol para Tigre.

“Todo se cura con amor”: Hijo de Miguel Ángel Russo le rinde homenaje a su padre marcando gol en Argentina

Tras empujar el balón al fondo de la red, el jugador se arrodilló, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto, desahogando el dolor y la tristeza.

Enseguida, fue abrazado por sus compañeros y, con la mirada en el cielo, le dedicó la anotación a su padre.

Posteriormente, en un gesto que conmovió a todo el estadio, el jugador se subió la camiseta y mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, una expresión que su padre, Miguel Ángel Russo, había popularizado durante su lucha contra el cáncer.

«Fueron semanas, meses y días muy duros. Yo tomé la decisión de jugar porque lo necesitaba para mí… y porque él también quería que juegue”, expresó el jugador.

El gol de Russo significó un punto para su equipo y un bello homenaje a su padre, en una muestra de resiliencia que trascendió lo deportivo.

Falleció su viejo hace 2 días, ayer lo veló junto a un país entero, hoy se despidió y se fue directo a concentrar para hacerle este gol a Newell's. Es de película.pic.twitter.com/jiIOwM95F9 — 0800CJ (@0800Cj) October 10, 2025

