“Todo se cura con amor”: Hijo de Miguel Ángel Russo le rinde homenaje a su padre marcando gol en Argentina

En una jornada cargada de profundo dolor y una emoción inmensurable, Ignacio ‘Nacho’ Russo, delantero de Tigre e hijo del legendario entrenador Miguel Ángel Russo, puso a llorar al mundo del fútbol.
‘Nacho’ convirtió un gol este viernes, 10 de octubre, en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre.
Miguel Ángel Russo, reconocido y querido entrenador que dejó su huella en el fútbol colombiano y argentino, falleció el pasado miércoles, 8 de octubre.
Tras el velorio y el entierro de su padre, Nacho Russo tomó la conmovedora decisión de viajar a Rosario y concentrar con su equipo para disputar el encuentro, cumpliendo un deseo que, según sus propias palabras, sabía que su padre habría tenido.
El momento más emotivo del partido llegó cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, Nacho Russo anotó el gol para Tigre.
Tras empujar el balón al fondo de la red, el jugador se arrodilló, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto, desahogando el dolor y la tristeza.
Enseguida, fue abrazado por sus compañeros y, con la mirada en el cielo, le dedicó la anotación a su padre.
Posteriormente, en un gesto que conmovió a todo el estadio, el jugador se subió la camiseta y mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, una expresión que su padre, Miguel Ángel Russo, había popularizado durante su lucha contra el cáncer.
«Fueron semanas, meses y días muy duros. Yo tomé la decisión de jugar porque lo necesitaba para mí… y porque él también quería que juegue”, expresó el jugador.
El gol de Russo significó un punto para su equipo y un bello homenaje a su padre, en una muestra de resiliencia que trascendió lo deportivo.
Falleció su viejo hace 2 días, ayer lo veló junto a un país entero, hoy se despidió y se fue directo a concentrar para hacerle este gol a Newell's. Es de película.pic.twitter.com/jiIOwM95F9
— 0800CJ (@0800Cj) October 10, 2025
