    “Todo se cura con amor”: Hijo de Miguel Ángel Russo le rinde homenaje a su padre marcando gol en Argentina
    Golazo emotivo: Hijo de Miguel Ángel Russo anota y rinde homenaje a su padre con la frase "Todo se cura con amor". Foto: Tomada de Facebook Tigre FC/Créditos al autor
    Resumen: En un acto de profundo dolor y resiliencia, Ignacio 'Nacho' Russo, delantero de Tigre e hijo del fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, conmovió al mundo del fútbol al marcar un gol en el empate 1-1 como visitante ante Newell's Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre. Cumpliendo un deseo que sabía que su padre habría tenido, 'Nacho' viajó para disputar el partido tras el entierro y, al anotar a los 21 minutos, se arrodilló y rompió en llanto, siendo consolado por sus compañeros y dedicando la anotación al cielo. El emotivo homenaje se completó al mostrar un tatuaje con la frase "Todo se cura con amor", popularizada por su padre durante su lucha contra el cáncer, en un momento que trascendió lo deportivo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una jornada cargada de profundo dolor y una emoción inmensurable, Ignacio ‘Nacho’ Russo, delantero de Tigre e hijo del legendario entrenador Miguel Ángel Russo, puso a llorar al mundo del fútbol.

    ‘Nacho’ convirtió un gol este viernes, 10 de octubre, en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre.

    Miguel Ángel Russo, reconocido y querido entrenador que dejó su huella en el fútbol colombiano y argentino, falleció el pasado miércoles, 8 de octubre.

    Tras el velorio y el entierro de su padre, Nacho Russo tomó la conmovedora decisión de viajar a Rosario y concentrar con su equipo para disputar el encuentro, cumpliendo un deseo que, según sus propias palabras, sabía que su padre habría tenido.

    El momento más emotivo del partido llegó cuando, a los 21 minutos del primer tiempo, Nacho Russo anotó el gol para Tigre.

    Tras empujar el balón al fondo de la red, el jugador se arrodilló, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto, desahogando el dolor y la tristeza.

    Enseguida, fue abrazado por sus compañeros y, con la mirada en el cielo, le dedicó la anotación a su padre.

    Posteriormente, en un gesto que conmovió a todo el estadio, el jugador se subió la camiseta y mostró un tatuaje con la frase “Todo se cura con amor”, una expresión que su padre, Miguel Ángel Russo, había popularizado durante su lucha contra el cáncer.

    «Fueron semanas, meses y días muy duros. Yo tomé la decisión de jugar porque lo necesitaba para mí… y porque él también quería que juegue”, expresó el jugador.

    El gol de Russo significó un punto para su equipo y un bello homenaje a su padre, en una muestra de resiliencia que trascendió lo deportivo.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

