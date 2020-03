Miguel Ángel Borja reconoció que recibió varias propuestas del fútbol europeo

El delantero del Junior Miguel Ángel Borja reconoció que en su momento recibió varias propuestas desde el fútbol europeo, mayormente cuando estuvo en Atlético Nacional, antes de partir hacia el Palmeiras donde disputó 3 temporadas.

En una entrevista con Win Sports el delantero afirmó que “estando en Nacional y en Palmeiras tuve ofertas del Genoa y de Turquía, pero pensé y analicé el tema”, explicando las razones por las cuales decidió desistir de estas.

El futbolista puntualizó que “cuando alguien va a esos equipos es porque quiere, yo viví eso a mis 20 años y no lo disfruté, aunque fue bueno a nivel económico. Yo me fui feliz pero sufrí mucho, Livorno es un equipo chico y eso me marcó”.

Borja reconoció que su propósito para el futuro es regresar a la Selección Colombia de la mano del Junior, “seguiré trabajando y espero que dios nos ayude a seguirle aportando a la Selección”.