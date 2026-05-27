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    Miguel Ángel Acevedo desapareció en Medellín

    Su desaparición ocurrió el 4 de marzo en el barrio Caicedo, sector La Libertad

    Publicado por: Juan Manuel

    MIGUEL ANGEL ACEVEDO MUNOZ
    Miguel Ángel Acevedo desapareció en Medellín

    Resumen: Miguel Ángel Acevedo Muñoz es un hombre colombiano de 23 años, identificado como masculino. No se cuenta con información disponible sobre sus prendas de vestir o accesorios al momento de los hechos reportados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Miguel Ángel Acevedo Muñoz es un hombre colombiano de 23 años, identificado como masculino. No se cuenta con información disponible sobre sus prendas de vestir o accesorios al momento de los hechos reportados.

    Dentro de sus características físicas o señas particulares, se destaca un tatuaje en el lado derecho del pecho con la figura de un corazón, lo cual podría ayudar a su identificación.

    Su desaparición ocurrió el 4 de marzo de 2026 en el barrio Caicedo, sector La Libertad, en Medellín, Antioquia, Colombia. Este registro corresponde al último lugar y fecha conocidos de su paradero.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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