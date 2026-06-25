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    Miguel Alexander Restrepo desapareció en Medellín

    Fue visto por última vez en el sector de Prado Centro el 9 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    MIGUEL ALEXANDER RESTREPO AGUDELO
    Miguel Alexander Restrepo desapareció en Medellín

    Resumen: Miguel Alexander Restrepo Agudelo es un hombre colombiano de 38 años. Se identifica como masculino y es de nacionalidad colombiana.

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    Miguel Alexander Restrepo Agudelo es un hombre colombiano de 38 años. Se identifica como masculino y es de nacionalidad colombiana.

    Al momento de su desaparición vestía una camiseta azul, una camisilla blanca, un pantalón de sudadera negro y tenis de cuero blancos. Esta descripción de su vestimenta puede ser útil para su identificación.

    Presenta varias señales particulares, entre ellas cicatrices en distintas partes del cuerpo, una cicatriz en la mejilla derecha y otra en el brazo izquierdo. Fue visto por última vez en el sector de Prado Centro el 9 de junio de 2026.

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