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    Miguel Alberto Gómez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 1 de septiembre en el sector Belencito

    Publicado por: Juan Manuel

    MIGUEL ALBERTO GOMEZ USUGA
    Miguel Alberto Gómez desapareció en Medellín

    Resumen: Miguel Alberto Gómez Usuga, hombre de 68 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido en Medellín, sector Belencito, el 1 de septiembre de 2026.

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    Miguel Alberto Gómez Usuga, hombre de 68 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido en Medellín, sector Belencito, el 1 de septiembre de 2026.

    Como características físicas, se describe como un hombre de aproximadamente 1,55 metros de estatura, de piel blanca y contextura gruesa. Tiene el cabello corto, de color castaño con presencia de canas.

    Al momento de su desaparición no se recuerda qué prendas de vestir llevaba. Cualquier información que permita establecer su paradero o aportar datos sobre su desaparición puede ser de gran importancia para su familia y las autoridades.

    3 BOLETIN MIGUEL ALBERTO GOMEZ USUGA

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