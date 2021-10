[Video] ¡Desgarrador! Varios migrantes murieron al hundirse la lancha en la que se movilizaban por el Golfo de Urabá

Un triste panorama evidenciaron algunos pobladores de Sapzurro en el Chocó, pues vieron la escena en la que decenas de migrantes gritaban por ayuda mientras varios cadáveres flotaban a su alrededor.

Aún no se ha determinado cuántos de los migrantes que habrían salido desde las playas de Necoclí en Antioquia, habrían perdido la vida en este siniestro.

Video: Exclusivo de Minuto30

Un joven pescador que acostumbra a madrugar, tomar su lancha y zarpar, fue quien descubrió a varias personas flotando cerca al sector conocido como Cabo Tiburón (en aguas del Golfo de Urabá), de inmediato informó a las autoridades para que le ayudaran en el rescate.

Cuentan que como pudo ayudó a subir a su lancha a varios de los extranjeros y les salvó la vida.

Una de las rescatadas es una niña cubana que desgarró con sus palabras el corazón de quienes la escucharon, la niña momentos después en que fue atendida por mujeres de la localidad quienes le brindaron comida y algo de ropa, contó, «ella se soltó y se cayó al agua y nadie la pudo rescatar», dio los detalles de la muerte de su madre, triste momento que ella presenció.

Narró que además de perder a su mamá entre las aguas, perdió uno de sus tesoros más preciados, «mi mochila me regaló mi tía y me dijo que la cuidara mucho, se me cayó para el mar», dijo en medio de su inocencia la menor.

Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades se sumaban a las labores de rescate para recuperar los cuerpos y sobrevivientes del siniestro del cual aún no se tiene información de su origen.

Las autoridades aún no confirman cuantos extranjeros perdieron la vida en el hecho, pero isleños le han asegurado a Minuto30 que ya son tres los cadáveres rescatados y varios los que aún no aparecen incluyendo bebés.

Noticia en desarrollo.

¡Están desesperados! Migrantes en Necoclí están abordando lanchas ilegales en horarios peligrosos https://t.co/YC8yg4LJIm — Minuto30.com (@minuto30com) October 5, 2021

