FOTOS Y VIDEO: Migrantes enfrentan más restricciones y menos oportunidades para llegar desde el sur

Tapachula (México), 13 may (EFE).- Cientos de migrantes que se encuentran varados en el sureño estado mexicano de Chiapas enfrentan este sábado restricciones y menos oportunidades para avanzar desde la frontera sur de México, ahora que termino el Titulo 42, por lo que muchos están varados en Tapachula, ahora sin poder regularizarse.

Marcos Farías, migrante de Ecuador, le tomo cruzar de manera irregular solo unos minutos el río Suchiate en una balsa improvisada, temeroso de ser detenido por migración, pero con su firme propósito de llegar a México para avanzar a Estados Unidos, con o sin documentos.

Este migrante, quien viaja con dos compatriotas y otros migrantes venezolanos que se encontraron en su tránsito por Centroamérica, indicó que en su país trabajaba en una fábrica, pero el dinero no le alcanzaba para sostenerse.

Además, Farías aseguró que no hay condiciones para permanecer en su país de origen por la situación de la delincuencia, la inseguridad y la falta de empleos y un salario digno para enfrentar la canasta básicas, rentas y pagos de servicios.

“Realmente deben darnos una oportunidad a los migrantes que estamos a mitad de camino una solución; digo que hay menos oportunidades porque con el artículo que había podía presentarse a una corte y todo eso, pero ahora creo que ya no, ahora deportación directa”, dijo a EFE.

Desde el parque Ecológico donde los migrantes obtenían documentos para transitar por 45 días, el migrante de Venezuela Davison Insiarde destacó en entrevista con EFE que se están organizando para salir de manera masiva o en una caravana, porque desconocen si les van a otorgar más documentos para las personas en movilidad.

“No sabemos dónde se están llevando a las personas, están dando un documento que tiene 20 días para abandonarlos por la frontera que entro, eso es difícil, no sabemos qué va pasar con nosotros, hay mucho riesgo, no sabemos si caiga la migración, no sabemos si nos pueden atracar, estamos a la intemperie, no tenemos dónde dormir y no podemos avanzar, y donde entregaban los permisos todo lo desarmaron ahorita”, continuó.

En la franja fronteriza de México, a unos cuantos metros de Guatemala, un agente de migración destacó que no se tienen medidas extraordinarias por el término del “Titulo 42”, ya que únicamente están patrullando el río Suchiate y el centro de Ciudad Hidalgo aplicando los protocolos y que los migrantes lleven sus documentos.

