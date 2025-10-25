Migración refuerza controles: expulsan a extranjero con alerta de Interpol por fraude internacional

Resumen: Migración Colombia expulsó a un ciudadano estadounidense de 38 años que había sido capturado en el aeropuerto de Rionegro tras activarse una alerta de Interpol por fraude internacional. Aunque la circular roja no prosperó judicialmente, las autoridades ordenaron su salida del país y reiteraron el fortalecimiento de los controles migratorios en todos los puntos fronterizos.

Migración Colombia expulsó del país a un ciudadano estadounidense de 38 años que era buscado por las autoridades de su país por delitos de fraude y tráfico ilegal de medicamentos. El hombre fue detenido recientemente en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, cuando intentaba salir del país.

De acuerdo con la información oficial, durante el control migratorio se activó una alerta de Interpol que señalaba al extranjero por presuntos delitos de fraude postal, fraude electrónico y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados. Tras su detención, el caso fue verificado por las autoridades internacionales.

Sin embargo, Interpol determinó que no existían las condiciones jurídicas necesarias para continuar con el proceso penal internacional, por lo que la circular roja fue suspendida. Ante esta situación, y en cumplimiento de la normativa vigente, Migración Colombia resolvió aplicar una medida administrativa de expulsión, ordenando su salida inmediata del territorio nacional y su retorno a Estados Unidos.

El ciudadano, que había ingresado legalmente a Colombia en 2023, fue trasladado bajo custodia hasta su vuelo de retorno y entregado a las autoridades competentes en Estados Unidos.

Migración Colombia informó además que, en lo corrido del 2025, ya son 30 las personas capturadas en Medellín con notificaciones de Interpol por distintos delitos internacionales, en el marco de los controles para evitar que el país sea utilizado como refugio o tránsito de personas con antecedentes judiciales en el exterior.