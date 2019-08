Migración Colombia asegura que el fenómeno migratorio no se soluciona cerrando la frontera con Venezuela

Tras la propuesta mencionada en el Congreso de la República de cerrar la frontera con Venezuela para enfrentar el ingreso masivo de venezolanos, Migración Colombia se pronunció para plantear que esa no es una solución.

Christian Krüger, el director de Migración Colombia, planteó que la política del Gobierno Nacional es de flexibilización y de apertura, y resaltó que se está hablando de seres humanos que están de por medio, al referirse a la propuesta de cerrar la frontera.

“Desde el punto de vista práctico, cerrar una frontera no es cerrar una puerta, no es como cerrar la puerta de una casa o de una finca, eso es una realidad. Este fenómeno no se soluciona cerrando una frontera con un decreto”, aseguró el funcionario.

Krüger resaltó que Colombia ha tenido que afrontar la segunda crisis migratoria más grande del mundo, después de la Siria, y planteó que el actual gobierno no solo ha flexibilizado la normatividad migratoria, sino que ha buscado estrategias para que esta población haga parte activa de la vida productiva del país.