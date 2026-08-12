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    ¡Dejemos que los rescatistas se hagan cargo! Este miércoles es el día crucial para el rescate de personas atrapadas

    Las 72 horas iniciales después del sismo son esenciales para rescatar con vida y por ello el llamado a no acercarse a los sitios donde hay estructuras colapsadas.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Dejemos que los rescatistas se hagan cargo! Este miércoles es el día crucial para el rescate de personas atrapadas

    Resumen: Las 72 horas iniciales después del sismo son esenciales para rescatar con vida y por ello el llamado a no acercarse a los sitios donde hay estructuras colapsadas.

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    El Cuerpo de Bomberos de Cali hizo un llamado a los caleños para que mañana miércoles, el trabajo de rescate se le deje a los especialistas y a los grupos organizados.

    “Debemos agradecer a los caleños todo el esfuerzo y la solidaridad, que fue crucial en el primer momento después de la emergencia, ocasionada por el terremoto pero ya se cumplen las 72 horas y debemos aprovechar cualquier segundo para salvar vidas”, afirmó John Fitzerald , jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali.

    Añadió que ya se han recibido ayudas de cuerpos especializados de distintas ciudades y coordinadas por la Unidad Nacional del Riesgo por lo que no se hace necesaria la ayuda de los voluntarios locales espontáneos.

    “Cuando se desborda la capacidad de ayuda esto se vuelve contraproducente porque cuando ya el número de personas presentes sobrepasa el límite, esto se convierte en un obstáculo para actuar rápida y coordinadamente”, recalcó el líder del Cuerpo de Bomberos.

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    Recordó que las 72 horas iniciales después del sismo son esenciales para rescatar con vida y por ello el llamado a no acercarse a los sitios donde hay estructuras colapsadas.

    Recomendó a los voluntarios espontáneos verificar si en otras ciudades afectadas por el terremoto, de pronto se requiere ayuda y acudir a ese llamado.

    El terremoto que estremeció a la capital del Valle ha dejado hasta la noche del martes 11/08/26 un total de 74 fallecidos, 107 edificaciones colapsadas, 238 personas atrapadas, 643 edificaciones con daños estructurales, 1008 heridos y 88 personas rescatadas.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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