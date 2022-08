Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó estar de acuerdo con la propuesta de reforma a la política antidrogas del presidente Gustavo Petro, además, ofreció su ayuda para conseguir lo que ella considera una lucha contra las drogas con enfoque de derechos humanos.

“Atendiendo una de las causas profundas de la violencia en Colombia, este enfoque podría ser fundamental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan droga tanto en Colombia como en el mundo”, manifestó la comisionada desde Ginebra, Suiza.

Esta declaración, que da cuenta de un espaldarazo que recibe el Jede del Estado colombiano, se dio durante la última rueda de prensa que Michelle Bachelet da como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, porque el próximo 31 de agosto entregará su cargo.

🔹@MBachelet recalls how deeply the world has changed in 4 years:

🔺Profound impact of COVID-19

🔺Climate change

🔺Reverberating shocks of food-fuel-finance crisis following #UkraineWar

🔺 Polarization within & among States

🔺 Protests to #FightRacism

👉 https://t.co/G8iIuaz7s2 pic.twitter.com/l9qOse5lOU

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 25, 2022