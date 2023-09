Míchel sobre la entrada de Nacho a Portu: «Es incomprensible»

in

Girona, 30 sep (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, afirmó tras la derrota de este sábado contra el Real Madrid (0-3) y la dura entrada de Nacho Fernández sobre Portu, que "ninguna entrada de este estilo en un terreno de juego es comprensible, pero viendo el minuto y el resultado esta todavía menos".

"El mismo Ancelotti ha dicho que era una entrada que no venía a cuento y nos ha pedido perdón. Vamos a ver qué tiene Portu. Esperemos que solo sean los golpes porque tiene el tobillo y la cadera bastante tocados. Hay que hacerle pruebas", detalló el entrenador rojiblanco.

Sobre el encuentro, aseguró que si el Girona hubiera sido "un equipo más contemplativo" y hubiera apostado por "dejar menos espacios" al rival "a lo mejor hubiéramos tenido más opciones", pero argumentó que tiene "mucha confianza" en sus futbolistas y sus posibilidades.

En este sentido también reconoció que "físicamente nos ha faltado un poco para igualar el ritmo del Madrid" y que quizás se equivocó al no hacer rotaciones, "pero no quiero que se rompan las conexiones que hay".

Míchel dijo que la derrota le "tiene que doler, pero también entra dentro de la lógica". "Nosotros sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido y que somos un equipo que hace muchas cosas bien, pero que tiene que dar su mejor versión. Luego hay rivales contra los que, a veces, aunque tú des tu mejor versión no te da". "Ojalá nos acostumbremos a ganar, pero tenemos que pelear cada partido y el objetivo está claro: continuar en Primera por tercera temporada seguida", dijo.

El técnico admitió que esperaba "un Girona más fuerte" y que los goles en contra como el 0-1 no les "pueden condicionar tanto", pero se mostró "contento" por la mentalidad de ir a por el rival y señaló que el equipo "tuvo cuatro o cinco ocasiones claras de gol" e hizo muchas cosas bien ante un gran equipo: "No hay cuatro o cinco equipos con la plantilla que tiene el Real Madrid".

"No digo que el marcador no sea justo porque el Madrid ha merecido ganar, pero hemos hecho un buen partido y los jugadores han dado todo lo que tenían", subrayó antes de explicar que Viktor Tsygankov pidió el cambio en el descanso por unas molestias musculares y que deberá someterse a pruebas.

También se refirió a Sávio Moreira, muy destacado en este arranque de curso: "Le ha perjudicado todo lo que se ha hablado de él. Tengo la sensación que había demasiados focos en él y no los ha gestionado bien. No ha tomado buenas decisiones siendo un futbolista con una toma de decisión espectacular. Es un chico de 19 años al que le ha venido todo de golpe y tiene que seguir creciendo. Es un chico inteligente que nos va a dar muchísimo, pero hoy no ha sido su mejor partido".

Por: EFE