Míchel: «En esta categoría no podemos ser favoritos en ningún partido»

Girona, 12 ene (EFE).- El técnico Míchel Sánchez destacó este viernes que el Girona no está obligado a ganar en Almería y que no tiene la sensación de que su equipo sea favorito, porque, en su opinión, en LaLiga EA Sports no puede serlo en ningún partido.

El entrenador del colíder de LaLiga EA Sports aseguró que no sabe cuántos puntos necesitaría el equipo para clasificarse para la Liga de Campeones: "El quinto está a diez puntos, pero queda mucho. Hay que pensar partido a partido y el del domingo será muy difícil y complicado".

También apuntó que la exigencia de la plantilla "es muy grande", si bien puntualizó que no pueden pensar en que su objetivo sea ganar LaLiga.

Míchel recordó que el equipo todavía no conoce la derrota como visitante y reconoció que igualar la máxima puntuación histórica del Girona en Primera "es un buen objetivo para el partido del domingo", pero subrayó que respeta "muchísimo al rival"".

"El Almería es un equipo completo que no está en su mejor momento, pero que de los últimos cinco partidos en casa ha empatado dos y ha perdido tres en el descuento", dijo.

En este sentido, argumentó que "a un partido te puede ganar cualquier rival" y que el Girona necesitará su "mejor versión" para batir al equipo andaluz.

"No le están saliendo las cosas, pero tiene una gran plantilla. Ha gastado dinero en la posición de los centrales, con César Montes y Édgar, en el medio del campo tiene muy buenos jugadores y arriba tiene velocidad y profundidad, con Embarba y Ramazani, y creo que recuperan a Luis Suárez, un futbolista muy bueno de Primera", avisó el técnico gerundense.

En cuanto al mercado invernal, Míchel admitió que si se concreta la "posible salida" del mediocentro Ibrahima Kébé el equipo necesitará a otro jugador.

"Es verdad que en defensa tenemos bajas, pero creo que lo podemos solucionar dentro. Veremos si es posible fichar jugadores que mejoren esta plantilla. Estoy contento porque el día a día es espectacular, idílico para un entrenador, y en este sentido no necesito más que trabajar de la misma manera. No espero más", reconoció.

El técnico confirmó las bajas de Eric García y David López, la recuperación de Yangel Herrera y Viktor Tsygankov y añadió que Borja García y Ricard Artero son duda.

