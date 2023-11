Míchel: «El elogio no nos hará daño porque el día a día es espectacular»

in

Girona, 9 nov (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, afirmó este jueves en rueda de prensa que el elogio no hará daño al equipo porque sus futbolistas entrenan "muy bien", su día a día es "espectacular" y está "convencido de la personalidad y la mentalidad del vestuario".

Míchel, "muy, muy, muy feliz", añadió que los jugadores "merecen que la gente hable bien de ellos" porque están firmando una temporada excelente y admitió que liderar la clasificación de LaLiga EA Sports cuando ya se han disputado 12 jornadas "es un sueño".

El entrenador reconoció que, siendo "realistas", el primer objetivo del curso, la permanencia, ya "está muy cerca", con 31 puntos de 36 posibles, y que llega el momento de "mirar otros objetivos".

"El segundo objetivo que pedí a los jugadores era llegar a los 53 puntos y terminar por encima de la décima posición. Ojalá después podamos hacer algún otro objetivo", aseguró antes de pedir "tranquilidad" y recalcar que el Girona tiene que ir "partido a partido".

También comentó que si el Girona está "al 100% es capaz de ganar a cualquier rival" y argumentó que está teniendo "mucha eficacia porque son ocasiones muy claras".

"Lo que está haciendo el equipo en ataque es un espectáculo porque puede hacer goles en transición, en juego de posición, con muchos y con pocos toques, en uno contra uno, por fuera, por dentro. Ahora mismo el equipo tiene muchas opciones para hacer daño a los rivales", destacó.

Sobre el partido de este domingo contra el Rayo en Vallecas, el equipo de su vida, dijo que "siempre es especial" para él. "Es mi barrio, mis amigos, mi familia", insistió.

Destacó que el Girona necesitará "hacer un partidazo" para lograr el reto de seguir líder tras el partido, aunque matizó que los contrarios también deben hacer las cosas bien para neutralizar el potencial de su equipo: "No es fácil presionar al Girona y no es fácil que el Girona no llegue con la pelota a campo rival".

Sobre el conjunto madrileño, Míchel alertó que lleva ocho encuentros consecutivos sin perder y seis porterías a cero.

"Lo mejor del Rayo es su presión, sobre todo en casa. Tenemos que hacer un partido muy bueno con la pelota porque en ataque tienen jugadores muy buenos y rápidos en transición, como Álvaro, Isi, Trejo, Raúl [de Tomás]. Es el equipo que ataca con menos segundos de posesión, o sea que es un equipo que acaba jugadas muy rápido", avisó Míchel.

El técnico rojiblanco confirmó las bajas por lesión de David López, al que calificó como "una persona espectacular y un futbolista con una carrera intachable" tras su disculpa ante el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, así como las de Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García.

Por: EFE