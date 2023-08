Michael Oher quien inspiró la película «Blind Side» demanda a padres adoptivos

El jugador de fútbol americano Michael Oher que inspiró la película «Blind Side» demanda a sus padres adoptivos y revive la historia.

John Lee Hancock director de «Un Sueño Posible» del 2009 protagonizada por Sandra Bullock quien ganó el Premio Oscar, Globos de Oro, Kids Choice y otros por la interpretar a Leigh Anne Tuohy, la madre que ve en Michael Oher el potencial y acogerlo en su familia, no se imaginó, que la historia volvería pero esta vez con demanda. Según se ve en los documentos, el deportista demanda a la familia de «padres adoptivos» porque se aprovecharon de él y el filme que recaudó $309.2 millones de dólares, les representó una suma de casi $100 millones para Ann sugiriendo que además «su adopción nunca se hizo«. La familia Tuohy de acuerdo al guión que fue aclamado en todo el mundo en «Blind Side» (Un Sueño Posible) impulsa a Oher para que estudie, asista a la universidad y vea sus habilidades físicas que terminan por convertirlo en una estrella de la NFL. Cabe destacar que Other, ganó en la vida real Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens. Ahora ese mundo feliz que lo acogió desde los 11 años, se ha convertido en una historia de película con la demanda interpuesta. “Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023 cuando se enteró de que la tutela a la que accedió, sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, detalló su abogado, Gerard Stranch IV. Y para sorpresa, encontró evidencia «que era el único miembro de la familia que no recibía cheques de regalías por la película y su familia adoptiva si». De acuerdo a medios internacionales que han hecho eco de esta noticia: Michael Oher afirmó que Sean y Leigh Anne Tuohy lo engañaron cuando recién cumplió 18 años para que firmara una «tutela», que era un documento que les otorgaba la autoridad para hacer tratos por él, el cual le dijeron no tenía diferencia con la adopción. Por el momento Sandra Bullock que pasa un momento triste no se ha pronunciado pero seguramente las miradas de los medios también la enfocarán ya que su papel fue digno de actuación al ver el amor de una madre que ahora en la vida real «es demandada». Curiosamente, la demanda se cruza con el lanzamiento y tour de medios de un libro escrito por Michael Oher llamado: When Your Back´s Against The Wall (Cuando Tu Espalda Está Contra la Pared).

UN SUEÑO POSIBLE TRAILER 2009





MICHAEL OHER / LANZA EL LIBRO «WHEN YOUR BACK’S AGAINST THE WALL»

El Dato: En el año 2016, Michael Oher, se retiró de las canchas de la NFL hoy tiene 35 años, la carrera deportiva lo mantuvo vigente durante ocho temporadas jugando para los Ravens, siendo campeón con los Titans y Panthers. La película, fue éxito en el año 2009, logrando despertar los corazones al rededor del mundo.

