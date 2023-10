in

Michael Jackson patentó un secreto de su show que está reseñado en la oficina de patentes de los Estados Unidos.

Uno de los secretos del Show de Michael Jackson se patentó y se conoce quienes son diseñadores. Se trata de Naming Jackson, Michael L. Bush y Dennis Tompkins, quienes tomaron la idea del cantante y la hicieron realidad en 1993. El video de «Smoot Criminal«, llegó a despertar la inquietud y hoy 30 años después vuelve ya que se pantentó con lujo de detalles. El misterio de cómo fue capaz de desafiar la gravedad, lo explicó Journal Neurosurgery. Cuentan que los bailarines con un tronco de madera, consiguieron una inclinación de 30 grados como máximo. Determinando el momento histórico de Jackson y su show. Recordemos que el video donde se vio hace parte de una película y se debió a tres factores: su talento, capacidad de invención y fuerza muscular del artista. Él perfeccionaba cada detalle de coreografías. La clave real estaba en un hueco en forma de «V» en el tacón, que se enganchaba a unos tornillos fijos sobre el suelo.

MICHAEL JACKSON PATENTÓ UN SECRETO EN 1993



El Dato: La oficina de pantentes de los Estados Unidos y The Journal Neurosurgery, reseñan que Michael Jackson gracias al plano patentado, logró este movimiento imposible para la ciencia. Con la aclaración, que con esos zapatos «muchas personas no pueden inclinarse 45 grados» como lo hizo el artista. Se necesita un buen núcleo de fuerza, en el talón de aquiles y fuerza en los músculos de la columna. Algo que el cantante desarrolló a lo largo de sus bailes, shows y giras mundiales. Además de ensayos que se vieron en «This Is It» antes de morir.

