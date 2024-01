«Michael Corleone» prepara demanda a Griselda la Serie

Michael Corleone Blanco al parecer prepara demanda a «Griselda» la Serie de Netflix argumentando que no lo tuvieron en cuenta.

En charla sostenida con la emisora W Radio de Colombia, el hijo de la apodada «viuda negra de la mafia colombiana» Griselda Blanco, dio una entrevista sobre su madre. Michael Corleone es su nombre y fue bautizado por el furor que le despertó a su madre «El Padrino» la novela de Mario Puzo que fue llevada al cine de la mano de Francis Ford Coppola en 1972. Siendo Michael hijo de Don Vito. A sus 45 años, expresó que amaba a su madre y la recordaba como una buena mujer. Nacida en Santa Marta (Colombia) y que vivió en el Barrio Antioquia de Medellín, Griselda tuvo una vida dura. “Lo único que tengo es amor por esa señora. Pido perdón a los afectados por el narcotráfico, por la cocaína en Estados Unidos y en Colombia. Mi mamá no era santa, pero en mi mente y corazón no la puedo odiar porque al final del día es mi madre” expresó Michael Corleone. “Me crié sabiendo que en cualquier momento nos teníamos que abrir de ciertas partes y correr para otras caletas o escondites”. Dejando claro que «la recordaba como mamá, como su mejor amiga, como la voz que siempre estuvo ahí para él”.

La serie algo que lo tiene pensando

Según Michael Corleone Blanco, Sofía Vergara andaba tras el papel desde hace 11 años, así que no entiende porque nunca se le buscó ya que él ha colaborado en varias series o documentales sobre su madre. Porque a sus 45 años, afirma que está en la industria de la televisión y el cine que han producido documentales acerca de «los Jinetes de la Cocaína«. “Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en los últimos cinco años. Sí, estoy agradecido que una ‘reina’ colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no habló conmigo?. Son las preguntas que lo tienen pensando y ya tiene a sus abogados trabajando por lo que no lo amplió en la entrevista.



¿Sofía es parecida a «Griselda»?

Cuando le pregunta sobre qué opinión le merece la caracterización de Vergara dijo. “Es una mujer que se expresa con poder. He escuchado que mi mamá no era muy linda, pero eso es mentira. Si ven las fotos antiguas de mi madre, a ella le decían ‘La Muñeca de Porcelana’ porque era muy linda, muy hermosa”. La serie de Netflix se estrena este 25 de enero en todo el mundo, la cual es producida por el equipo de «Narcos». En varias series y novelas a Griselda, también la apodaban «La Madrina» como le decía Pablo Escobar.

El libro que contará la verdad

Es una coincidencia que el mismo día que «Griselda» Netflix se estrena, salga un libro producido por Corleone Blanco llamado «My Mother, The Godmother, And The True Story«. El cual muestra en instagram la portada del mismo, cuya fotografía tiene a su madre cargándolo recién nacido.

Portada del Libro Griselda «My Mother…»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michael Corleone Blanco (@michaelcorleoneblanco)

Griselda murió en el Barrio Belén de Medellín a su regreso de pagar más de 20 años cárcel en los Estados Unidos. Fue el 3 de septiembre del 2012, «cuando fue a comprar $300.000 pesos colombianos de carne de osobuco y al estar listo el pedido, el carnicero mencionó su nombre» y ahí mismo un sicario que la seguía, acabó con su vida y fama de «la Viuda Negra de la Mafia» a la que en el Barrio Antioquia también se le recuerda como «La Madrina.

