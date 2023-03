Esta semana se viralizó un video en el que se puede ver un incómodo momento que vivió una periodista en la gala del estreno de la película ‘Creed III’, cuando el protagonista, el actor y director Michael B. Jordan , reconoció a Lore’l, con quien compartió clases en la secundaria de Newark, Nueva Jersey.

La periodista, quien estaba cubriendo el evento para The Morning Hustle, saludo a Michael y lo presentó como “la gran estrella y director” de la película, por lo que el actor le respondió: “¿acaso no era el chico ‘cursi’?”, dejando por unos segundos un ambiente un poco incómodo.

La reportera respondió entre risas que no había dicho eso y que fue un malentendido, pero Jordan no se quedó con eso: Sí, lo dijiste, pero continua, ¿cómo estás?”, respondió, con bastante seguridad, demostrando que el intérprete de la tercera entrega del spin-off de ‘Rocky’, está a otro nivel.

La mujer le salió al paso a la situación y comentó que “no se burlaban de él, sino de su nombre”, afirmando que Jordan estaba sacando todo de contexto, para así poder continuar con la entrevista y preguntarle cómo se había sentido en su debut como director, teniendo en cuenta que esta historia se trata de una promesa de boxeo que se enfrenta a un viejo amigo.

A women who went to school with Michael B. Jordan was interviewing him on the red carpet but Michael remembers when she used to call him “corny” back in school…. Success really is the best revenge 💯 pic.twitter.com/AUFFWP5kBc

— Daily Loud (@DailyLoud) February 26, 2023